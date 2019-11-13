شكرا لقرائتكم البدرى: صلاح أصيب فى مباراة السيتى وأراد التواجد فى المعسكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال البدري في المؤتمر الذي سبق اللقاء وعقده اليوم الأربعاء: "كنت قلقا على حمدي فتحي؛ ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعًا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا".
وواصل : " لدي ٢٤ لاعبا أثق في إمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يُطور من مستوى اللاعبين".
كشف البدري عن إمكانية ضم أكثر من لاعب من صفوف المنتخب الأولمبي للمعسكرات المقبلة بعد الانتهاء من كأس أفريقيا.
وقال البدري إنه عقب إنتهاء البطولة الأفريقية تحت ٢٣ عاما الجارية حاليًا، سيكون لبعض عناصر المنتخب الأولمبي فرصة مع المنتخب الأول.
كما تحدث البدري عن توفيقه في اختيار قائمة مبدئية للمعسكر تضم ٣٢ لاعبا، وأنه كان يضع في الحسبان حدوث ظروف استثنائية وهو ما حدث بالفعل، لذلك فضل اصطحاب عدد أكبر من اللاعبين.
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