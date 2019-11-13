شكرا لقرائتكم الجنايني على رأس اللجنة الخماسية فى زيارة سريعة لمقر إقامة المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا اللجنه علي زيارة مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع ولقاء الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي . تركزت الزيارة علي دعم ومؤازرة الفريق وتوجيه الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين بعد الأداء المتميز في أول مباراتين وضمان التأهل للمربع الذهبي وأكد الثلاثي علي ثقتهم الكاملة في الفريق لتحقيق حلم التأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنايني على رأس اللجنة الخماسية فى زيارة سريعة لمقر إقامة المنتخب الأولمبي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.