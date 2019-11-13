شكرا لقرائتكم محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب الوطنى متوجهًا إلى إنجلترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزى، على مغادرة معسكر المنتخب المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

وفضل محمد صلاح العودة إلى إنجلترا واستغلال فترة التوقف فى الخضوع لبرنامج علاجى وتأهيلى هناك تحت إشراف الفريق الطبى فى ليفربول الإنجليزى.

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كان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا أكد عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وعقد حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد ابوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.