شكرا لقرائتكم رسميًَا.. علاء عبدالعال مديرا فنيا لـ بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق علاء عبد العال المدير الفنى السابق للداخلية، على تولى القيادة الفنية لبتروجت خلفا لمحمد عودة الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق أول أمس أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

ويعقد علاء عبد العال جلسة مع مسئولى بتروجت حاليا من أجل وضع التصور النهائى للفريق خلال الفترة المقبلة ومعرفة موقف الإدارة فى ظل رغبة مجلس الإدارة فى عودة الفريق البترولى للمنافسة على الصعود للأضواء من جديد .

ويحتل بتروجت المركز الثامن بجدول القسم الثانى برصيد 8 نقاط جمعهم من التعادل امام جمهورية شبين والفوز على الداخلية .