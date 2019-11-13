شكرا لقرائتكم رسميًَا.. علاء عبدالعال مديرا فنيا لـ بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل بتروجت المركز الثامن بجدول القسم الثانى برصيد 8 نقاط جمعهم من التعادل امام جمهورية شبين والفوز على الداخلية .
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