الأهلى يكلف القيعى بالتفاوض مع صفقات يناير...

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جدة - عمرو شويل منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لبدء العمل على ملف صفقات الشتاء تمهيداً للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم الفريف على المستوى المطلوب أملاً في تحقيق جميع البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وعقد عدلي القيعي ثعلب الأهلي ومستشار مجلس الإدارة في ملف الصفقات، جلسة مطولة اليوم الأربعاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، نقل له الأخير فيها جميع طلبات فايلر فيما يخص ملف صفقات الشتاء، حيث طلب الخواجة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر ومدافع على مستوي مميز، مفضلاً التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الأنجليزي.
وأكد فايلر لإدارة الأهلي أنه لن يمانع حال التعاقد مع جناح أيسر سوبر، وذلك في حالة عدم النجاح في إتمام التعاقد مع أحمد حجازي، ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى القادم.
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