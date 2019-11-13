شكرا لقرائتكم ماهر همام: الروح القتالية للمنتخب الأولمبي غطت على الثغرات الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى ماهر همام نجم الأهلى السابق، على الروح القتالية التى ظهر عليها لاعبي المنتخب الأولمبى خلال مواجهة غانا فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

قال ماهر همام خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" إن الروح العالية والإصرار على الفوز الذى تحلى به لاعبو المنتخب الأولمبى أمام غانا عوضنا عن الكثير من الثغرات الفنية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحسب للاعبين والجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب.

أضاف نجم القلعة الحمراء السابق، أن شوقى غريب يمتلك من الخبرة والحنكة ما تجعله قادرًا على تحقيق نتائج ايجابية ومميزة مع المنتخب الأولمبى فى البطولة الأفريقية، لافتًا إلى إنه اكتسب العديد من الخبرات خلال تجربته مع المعلم حسن شحاته أثناء قيادة المنتخب الوطنى الأول.