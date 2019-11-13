شكرا لقرائتكم ماهر همام: الروح القتالية للمنتخب الأولمبي غطت على الثغرات الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف نجم القلعة الحمراء السابق، أن شوقى غريب يمتلك من الخبرة والحنكة ما تجعله قادرًا على تحقيق نتائج ايجابية ومميزة مع المنتخب الأولمبى فى البطولة الأفريقية، لافتًا إلى إنه اكتسب العديد من الخبرات خلال تجربته مع المعلم حسن شحاته أثناء قيادة المنتخب الوطنى الأول.
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