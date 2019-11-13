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الأخضر الأولمبي يخسر أمام كوريا الجنوبية ودياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أمام كوريا الجنوبية، صفر - 2، في افتتاح بطولة دبي الدولية الودية، والمستمرة حتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري.

وسجل هدفي المنتخب الكوري الجنوبي كل من ليي دونغ جون عند الدقيقة 55 وجو غيو سيونغ عند السابعة والسبعين. ويلعب الأخضر الأولمبي مواجهته المقبلة أمام المنتخب الإماراتي يوم الجمعة الخامس عشر من الشهر الجاري.

وتشارك في البطولة منتخبات وكوريا الجنوبية والإمارات والبحرين والعراق والأردن وأوزبكستان وسوريا. وتستعد المنتخبات الثماني للعب كأس آسيا في يناير 2020 المقامة في تايلند.

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