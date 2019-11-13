شكرا لقرائتكم "فيفا" يعين فينغر رئيساً لمنظومة تطوير كرة القدم في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء، تعيين الفرنسي، أرسين فينغر، المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، رئيسا لمنظومة تطوير كرة القدم حول العالم.

وكان فينغر دخل في محادثات مع نادي بايرن ميونخ الألماني، لبحث إمكانية توليه المسؤولية خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة حول الطرف الذي طلب والطرف الذي رفض، لم تصل تلك المناقشات إلى شيء.

وفاز فينغر بثلاث بطولات دوري وسبع بطولات كأس الاتحاد الإنجليزي بجانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2006، خلال 22 عامًا قضاها كمدرب لأرسنال.

Advertisements

وقبل فينغر (70 عامًا) منصبًا واسع النطاق مع "الفيفا"، يتضمن الترويج لكرة القدم رجال وسيدات، ورئاسة المجموعة الفنية التي تحلل البطولات الكبرى، وعضوية لجنة تتعلق بالقانون.

وقال فينغر في بيان له: أتطلع إلى مواجهة هذا التحدي المهم للغاية، ليس فقط لأنني كنت مهتمًا دائمًا بتحليل كرة القدم من منظور أوسع، ولكن لأن مهمة "فيفا" بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم، هي مهمة عالمية، أعلم أنني أستطيع المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وسأبذل قصارى جهدي في ذلك.

وعمل فينغر كمحلل في القنوات التلفزيونية، بعد مغادرة أرسنال، وفي (فيفا) سيتولى العديد من المسؤوليات التي كان يتحملها الهولندي ماركو فان باستن الذي ترك منصب مسؤول التطوير التقني في أكتوبر عام 2018.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: المعرفة العميقة لأرسين فينغر للجوانب المختلفة من لعبتنا، تميزه كواحد من أكثر الشخصيات احترامًا في كرة القدم، يسرني أن أرحب به في فريق العمل.