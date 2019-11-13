شكرا لقرائتكم الاتحاد الألماني يوقف قائد فرانكفورت حتى نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، إيقاف ديفيد أبراهام قائد فريق آينتراخت فرانكفورت من اللعب في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) حتى نهاية العام الحالي، لقيامه بضرب كريستيان ستريتش مدرب فريق فرايبورغ، خلال مباراة الفريقين بالمسابقة يوم الأحد الماضي.

وحصل أبراهام على البطاقة الحمراء عقب الواقعة التي حدثت في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فرايبورغ 1 - صفر على ضيفه فرانكفورت.

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وعاقب اتحاد الكرة الألماني اللاعب الأرجنتيني (33 عاما) بالإيقاف لمدة سبعة أسابيع، تبدأ من تاريخ حدوث الواقعة، حيث تنتهي في 29 ديسمبر القادم، وهو ما يعني غيابه عن ست مباريات للفريق في بوندسليجا، لكن بإمكانه اللعب في مباراتي الفريق المتبقيتين بمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

كما تم توقيع غرامة مالية على أبراهام قدرها 25 ألف يورو (27500 دولار)، لكن ناديه أعلن اعتزامه التقدم باستئناف ضد العقوبة.

كما قرر اتحاد الكرة الألماني إيقاف الإيطالي فينسينزو غريفو لاعب فرايبورغ ثلاث مباريات، عقب حصوله على بطاقة حمراء بعدما أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) دخوله في مشاجرة على خط التماس، حيث كان أحد اللاعبين البدلاء في صفوف فرايبورغ في تلك المباراة.