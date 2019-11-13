شكرا لقرائتكم الرابطة الإسبانية تعلن عن توقيت "الكلاسيكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، يوم الأربعاء، أن مباراة برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو)، والمؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة، ستقام يوم 18 ديسمبر المقبل.

وحددت الرابطة الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، موعدًا للمباراة التي ستقام في ملعب "كامب نو".

وكان الاتحاد الإسباني أعلن تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها في 26 أكتوبر من العام الماضي، بسبب اضطرابات شهدها إقليم كاتالونيا في وقت إقامة المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، مع تفوق الأول في فارق الأهداف.