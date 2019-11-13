شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

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وفاز مؤمن في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 13-11, 11-6 .

فيما ودع زاهد سالم البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام المصنف الخامس عالميا النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرق 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-6 .