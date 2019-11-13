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طارق مؤمن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تأهل البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

 

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وفاز مؤمن في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:  11-6, 13-11, 11-6 .

 

فيما ودع زاهد سالم البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام المصنف الخامس عالميا النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرق 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:   11-8, 11-9, 11-6 .

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