شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. حمدى فتحى يتغزل فى جماهير الأهلى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حمدي فتحي نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني رسالة لجماهير الفريق الأحمر بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة، وهي الإصابة التي تحتاج من شهرين إلى 3 أشهر للتعافي والعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أنه تم عرض حمدى فتحى أمس على الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادى، الذى قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطلاع على تقرير الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، وأكد فى تشخصيه لحالة اللاعب، أن الأخير يحتاج إلى تدخل جراحى، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب.

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