شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية يفاضل بين ثلاثة مدربين لقيادة الفريق .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى بين الثلاثى محمد حلمى المدير الفنى الأسبق للزمالك وأحمد سامى المدير الفنى الأسبق لطلائع الجيش وياسر رضوان المدير الفنى السابق لبيلا من أجل اختيار أحدهم لقيادة الفريق فنيا خلفا لكرم جابر .

كان مجلس إدارة بلدية المحلة قد وافق على رحيل كرم جابر عقب الإستقالة التى تقدم بها المدير الفنى بالامس عقب تعادل الفريق أمام المنصورة بهدف لمثله فى الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

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وتسود حالة من الإنقسام داخل مجلس إدارة البلدية حيث يفضل البعض التعاقد مع أحد مدربى الدورى الممتاز الكبير ، بينما هناك إتجاها أخر بضرورة التعاقد مع ياسر رضوان نظرا لمعرفته بكل كبيرة وصغيرة داخل المجموعة التى يشارك فيها بلدية المحلة .

يذكر أن مسئولو بلدية المحلة كانوا قد اقتربوا من التعاقد مع محمد صلاح المدير الفنى لمنتخب السويس ومازالوا ينتظرون موقفه النهائى مع فريقه بعدما تمسك مجلس إدارة أبناء الغريب باستمرار المدير الفنى ورفضوا رحيله .