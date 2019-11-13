سوبر كورة يكشف شروط الزمالك للموافقة على رحيل مصطفى محمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، عن موقف النادى الأبيض من رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة. ويحظى البلدوزر بمراقبة من بعض مندوبى الأندية الأوروبية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المقامة حالياً فى مصر. وظهر مصطفى محمد بمستوى متميز خلال المواجهتين الأخيرتين للمنتخب الأولمبى أمام مالى وغانا ونجح فى إحراز هدفين بواقع هدف فى كل مباراة. لمعرفة شروط الزمالك للموافقة على رحيل مصطفى محمد عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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