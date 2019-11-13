أنفو جراف.. مواعيد مباريات بيراميدز فى الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع فريق بيراميدز فى المجموعة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشر، وضمت المجموعة كلاً من نواذيبو الموريتانى، واينوجو رينجرز النيجيرى، والمصرى البورسعيدى. وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز كالتالى : وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز كالتالى : رينجزر & بيراميدز فى نيجيريا.. 1 ديسمبر بيراميدز & نواذيبو الموريتانى فى مصر.. 8 ديسمبر المصرى & بيراميدز.. 29 ديسمبر Advertisements بيراميدز & المصرى.. 16 فبراير بيراميدز & رينجرز النيجيرى فى مصر.. 23 فبراير نواذيبو& بيراميدز فى موريتانيا.. 8 مارس فيما جاءت المجموعة "B" لتضم أندية بيدفيست ويتس الجنوب أفريقى والنصر الليبى وجوليبا المالى وهورويا الغينى، وضمت المجموعة "C" أندية نهضة بركان المغربى وموتيما بيمبى الكونغولى وزاناكو الزامبى وأدجوبى البنينى، بينا ضمت المجموعة "D" أندية سان بيدرو الإيفوارى وحسنية أغادير المغربى وإنييمبا النيجيرى وبارادو الجزائرى.

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