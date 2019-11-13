شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجيزة تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر
أحرز أهداف نادي النجوم كلاً من محمد سيد الشهير بـ (جولدي) وأحمد شرف وحسام محمود.
بهذه النتيجة يفوز فريق النجوم تحت 17 سنة ببطولة منطقة الجيزة ويصعد رسميًا الى دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية.
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