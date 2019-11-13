النجوم يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجيزة تحت 17 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق النجوم لكرة القدم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - بقيادة عمر الجزيري في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب نادي النجوم بأكتوبر ضمن المباراة النهائية بمنطقة الجيزة بتصفيات دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية. أحرز أهداف نادي النجوم كلاً من محمد سيد الشهير بـ (جولدي) وأحمد شرف وحسام محمود. Advertisements بهذه النتيجة يفوز فريق النجوم تحت 17 سنة ببطولة منطقة الجيزة ويصعد رسميًا الى دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية.

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