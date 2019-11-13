سوبر كورة.. شوقى غريب يكشف موعد ظهور دكة المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أنه سيقوم بالدفع بجميع اللاعبين خلال فعاليات البطولة الأفريقية للشباب تحت 23 سنة المقامة حالياً بمصر عدا مركز وحيد لن يستطيع التدخل فيه. ويلتقى المنتخب الوطنى الأول بنظيره الكاميرونى فى ختام جولات البطولة الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، وذلك فى تمام الثامنة مساء غد الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى. لمعرفة موعد ظهور دكة المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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