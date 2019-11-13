سوبر كورة يكشف صفقات الأهلى المرتقبة فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لبدء العمل على ملف صفقات الشتاء تمهيداً للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم الفريف على المستوى المطلوب أملاً في تحقيق جميع البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري. لمعرفة الصفقات التى ينوى الأهلى اتمامها فى الميركاتو الشتوى من هذا الرابط

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