شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى وأعضاء اللجنة الخماسية فى مقر إقامة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأعضاء اللجنة وعلى رأسهم محمد فضل وأحمد عبدالله علي زيارة مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع الخامس ولقاء شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قبل مواجهة الكاميرون غدا فى ختام دور المجموعات بامم افريقيا تحت 23 سنة. تركزت الزيارة علي دعم ومؤازرة الفريق وتوجيه الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين بعد الأداء المتميز في أول مباراتين وضمان التأهل للمربع الذهبي

وأكد أعضاء اللجنة علي ثقتهم الكاملة في الفريق لتحقيق حلم التأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة. كان المنتخب الأولمبى حقق الفوز على مالى والكاميرون وإنتزع أول بطاقات التأهل للمربع الذهبى للبطولة المقامة فى مصر.

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