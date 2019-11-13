شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب ويخضع للعلاج فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، معسكر المنتخب المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وفضل محمد صلاح العودة إلى إنجلترا واستغلال فترة التوقف فى الخضوع لبرنامج علاجى وتأهيلى هناك تحت إشراف الفريق الطبى فى ليفربول الإنجليزى.

كان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا أكد عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وعقد حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد ابوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.