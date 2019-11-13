علاء عبدالعال مديرا فنيا لبتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى علاء عبد العال المدير الفنى السابق للداخلية، القيادة الفنية لبتروجت خلفا لمحمد عودة الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق أول أمس أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى . وعقد علاء عبد العال جلسة مع مسئولى بتروجت أنتهت منذ قليل، شهدت الاتفاق على بعض التصورات الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة ومعرفة موقف الإدارة فى ظل رغبة مجلس الإدارة فى عودة الفريق البترولى للمنافسة على الصعود للأضواء من جديد . ويحتل بتروجت المركز الثامن بجدول القسم الثانى برصيد 8 نقاط جمعهم من التعادل امام جمهورية شبين والفوز على الداخلية .

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