حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وجه حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، الشكر لجماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق بملعب مختار التتش.
وتواجد فتحي في مران الأهلي بـ"العُكاز"، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر.
وقال عمار فتحي خلال مقطع فيديو مصور عبر الصفحة الرسمية لقناة الأهلي على "فيسبوك":" أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية".
وأضاف:" جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
ويسافر اللاعب خلال الأيام المقبلة إلى ألمانيا، لتلقي العلاج على خلفية الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة.
يذكر أن، فتحي شارك في أخر ظهور للمنتخب المصري أمام ليبيريا وسجل هدف الفوز، مثلما فعل في مواجهة بوتسوانا ليقدم نفسه دولياً بشكل لافت للأنظار.
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