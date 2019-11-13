البدري: صلاح تمنى التواجد معنا.. وكنت قلقًا على حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأن إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بسيطة، قائلًا أن محمد صلاح أتى من أجل المصداقية بالرغم من تعرضه للإصابة أمام مانشستر سيتي في بريميرليج.

وقال البدري في المؤتمر الذي سبق لقاء كينيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021: "كنت قلقا على حمدي فتحي؛ ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعًا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا."

وتابع: "محمد صلاح مُصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي هو رغب أن يكون متواجدا ويكون هناك مصداقية، وغادر اليوم المعسكر؛ ولكن لدي البديل."

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وواصل: "لدي 24 لاعبا أثق في إمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يُطور من مستوى اللاعبين."

وأكد البدري إنه عقب انتهاء البطولة الأفريقية تحت 23 عاما الجارية حاليًا، سيكون لبعض عناصر المنتخب الأولمبي فرصة مع المنتخب الأول.

وأوضح البدري اقتناعه بالوجوه الجديدة التي انضمت للمعسكر، وثقته في قدراتهم، وقيادة الفراعنة في مباراة غدًا الخميس.