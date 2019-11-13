مران الأهلي.. حمدي يظهر بـ"العُكاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل توقف الدوري لارتباط المنتخب بتصفيات أمم أفريقيا 2021.
وأفاد مراسل يلا كورة، بأن مران الأهلي شهد انتظام النيجيري جونيور أجايي، بعد عودته من بلاده.
وتواجد اللاعب حمدي فتحي، الذي تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر.
حمدي ظهر في ملعب التتش، مستعينا بـ "العُكاز" للمشي والتواجد مع زملائه في المران، بعدما كان قد تعرض لقطع في غطروف الركبة.
وانتظم القائد حسام عاشور في مران الأهلي، بعدما كان قد خاض تدريبات استشفائية خلال الأيام الماضية للتخلص من الاجهاد العضلي.
وتواجد 7 لاعبين ناشئين في مران الأهلي، في ظل عدم تواجد اللاعبين الوليين بسبب ارتباط المنتخب الأول بتصفيات أمم أفريقيا ومشاركى الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وظهر عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، في المران حيث اجتمع مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.
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