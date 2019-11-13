المعادى يهزم الزهور في عمومي سيدات بطولة منطقة القاهرة لليد

حقق فريق نادى المعادى الرياضي واليخت لكرة اليد الفوز علي حساب نادى الزهور، وذلك في إطار عمومي سيدات بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد. عمومي سيدات بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد. واستطاعت سيدات المعادى الفوز في اللقاء الذي أقيم اليوم بملعب النادى بفارق كبير حيث انتهي اللقاء بنتيجة ٢٦/٣٩، وذلك بعد تسيدهن اللقاء من بدايته لنهايته.

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