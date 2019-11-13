بوكيتينو يواجه خطر الإقالة من تدريب توتنهام

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، قد يقال من منصبه إذا فشل الفريق في الفوز على وست هام في الجولة المقبلة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وازدادت الضغوط على مدرب السبيرز بعدما فشل الفريق في تحقيق أى فوز فى المباريات الخمس الأخيرة فى البريميرليج، وتراجع إلى المركز الرابع عشر

في جدول الترتيب.

وأشارت "صحيفة التليجراف" البريطانية ، إلى أن رئيس نادى توتنهام، دانييل ليفى، متردد في اتخاذ قرار إقالة بوكيتينو بعد مسيرته الرائعة مع النادى في الخمس سنوات السابقة، والتي انتهت الموسم الماضي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية ، أنه

على الرغم من التقدير الكبير الذى يحظى به مدرب فريق شمال لندن من قبل الرئيس، إلا أن التعرض لخسارة أخرى من شأنها تدفع به خارج الفريق .

وذكرت التليجراف ،أن ليفى سيتعين عليه دفع 12.5 مليون جنيه إسترلينى إذا أقال بوكيتينو، الذى جدد عقده مع النادى فى مايو لمدة خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن توتنهام تعادل مع شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية عشر من البريميرليج يوم السبت الماضي.