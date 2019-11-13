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حسام البدري يرد على منتقديه

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قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إنه تعرض لانتقادات من البعض بسبب ضم 32 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

في تصفيات أمم أفريقيا.

وتابع في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، إنه ضم هذا العدد تحسبًا لوجود أي

إصابات ومع الوقت تأكدت صحة وجهة نظره بعد إصابة أكثر من اللاعب في القائمة.

وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع في دائرة الاختيارات خاصة مع انضمام لاعبي المنتخب الأوليمبي لصفوف الفريق الأول.

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