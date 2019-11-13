تفاصيل مران الزمالك.. عودة عبدالشافي وميتشو يجتمع باللاعبين

عاد محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعدما كان يؤدي تدريبات في الجيم نظرًا لتعرضه لنزلة برد.
وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسةقصيرة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم وللحديث عن الفترة القادمة من فترة التوقف والتجهيز لعودة مباريات الدوري العام.
كما تواجد الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا الفريقفي مقر النادي وحصلا على راحة من خوض مران الفريق الأبيض.
ووضع دراجان مدرب حراس الزمالك برنامجًا خاصًا للثنائي محمد أبوجبل والصاعد محمد شريف خلال مران اليوم اعتمد فيه على زيادة سرعة رد الفعل.
وقام مدرب الحراس بتصوير التدريبات لعلاج أي أخطاء من الحراس من خلال جلسة بالفيديو عقب المران.
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