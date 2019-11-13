تنس طاولة سموحة يحصد جوائز الاسكندرية

حصلت فرق تنس الطاولة بنادى سموحة تحت ١٢ وتحت ١٨ سنة ناشئات، على الميدالية الذهبية فى بطولة الإسكندرية للفرق. وتمكنت فرق تحت ١٥ سنة ناشئات وفريق تحت ١٥ سنة ناشئين وشباب تحت ٢١ سنة ، من الحصول على الميداليات الفضية للبطولة. على الميداليات الفضية للبطولة. فيما حصل فريق آنسات تحت ٢١ سنة وفريق تحت ١٢ سنة ناشئين وشباب تحت ٢١ سنة على الميداليات البرونزية للبطولة.

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