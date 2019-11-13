حسام البدري يناشد الجماهير لحضور مباراة كينيا

ناشد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، الجماهير لحضور مباراة الفراعنة أمام كينيا غدًا في الجولة الأولى لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون. 2021 التي ستقام في الكاميرون. وقال البدري في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأربعاء ببرج العرب، إن حضور الجماهير يساعد في رفع معنويات اللاعبين وتطوير مستواهم بشكل كبير. إن حضور الجماهير يساعد في رفع معنويات اللاعبين وتطوير مستواهم بشكل كبير. ويلتقي المنتخب مع كينيا في السادسة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا.

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