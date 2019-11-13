سموحة ٩٩ يفوز على طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

فاز فريق سموحة مواليد ٩٩ على طلائع الجيش، بهدف للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة الجمهورية .
سجل سيف فاروق هدف المباراة الوحيد وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ١٧ نقطة .
لعب سموحه بتشكيل مكون من : حسين تيمور ، أحمد غنيم ، أحمد هشام ، حسام محمد ، رضا رأفت ، مهند أحمد ، سيف فاروق ، خالد عبد الفتاح ، أحمد ناصر ، سلامه أحمد ، أحمدسعد واشترك أثناء المباراة كلا من محمد سليم ، يوسف أسامه ، محمد أبو الحمد .
يتكون الجهاز الفني من خميس جعفر مدير فنى و محمد العمده مدرب عام و جاسر عبد الحميد مدرب وأسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، محمد إمام علاج طبيعي ، وليد حسن عامل مهمات .
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