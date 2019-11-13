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سموحة ٩٩ يفوز على طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

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فاز فريق سموحة مواليد ٩٩ على طلائع الجيش، بهدف للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة الجمهورية .

سجل سيف فاروق هدف المباراة الوحيد وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ١٧ نقطة .

لعب سموحه بتشكيل مكون من : حسين تيمور  ، أحمد غنيم ، أحمد هشام ، حسام محمد ، رضا رأفت ، مهند أحمد ، سيف فاروق ، خالد عبد الفتاح ، أحمد ناصر ، سلامه أحمد ، أحمد

سعد  واشترك أثناء المباراة كلا من محمد سليم ، يوسف أسامه ، محمد أبو الحمد .

يتكون الجهاز الفني من خميس جعفر مدير فنى و محمد العمده مدرب عام و جاسر عبد الحميد مدرب وأسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، محمد إمام علاج طبيعي ، وليد حسن عامل مهمات .

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