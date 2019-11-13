حسام البدري: إصابة حمدي فتحي بسيطة

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن إصابة حمدي فتحي لاعب الفراعنة والأهلي بسيطة وغير مقلقة على الإطلاق.

قال البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم

الأربعاء، إنه يتمنى الشفاء لحمدي فتحي والعودة بشكل سريع للملاعب مرة أخرى.

وتابع أنه اطمأ عندما علم أن الإصابة

في الغضروف، مشيرًا إلى أن حمدي إضافة للمنتخب وقادر على تجاوز هذه المحنة.

ولفت إلى أن المنتخب لديه رغبة في تحقيق أهدافه الفترة الحالية معربًا عن ثقته الكاملة في روح اللاعبين وقدرتهم على الوصول لأهدافهم.