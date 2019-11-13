محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، معسكر الفريق القومي اليوم الأربعاء، بعد تأكد غيابه عن مباراتي الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون. في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون. وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة د.محمد أبو العلا، استبعاد اللاعب من مباراتي كينيا وجزر القمر للإصابة. د.محمد أبو العلا، استبعاد اللاعب من مباراتي كينيا وجزر القمر للإصابة. ويعود اللاعب إلى لندن خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تلقي العلاج من إصابته تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق ليفربول.

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