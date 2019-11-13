صور.. الجنايني وفضل وعبدالله في مقر إقامة المنتخب الأولمبي

حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا اللجنة علي زيارة مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع ولقاء الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع ولقاء الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تركزت الزيارة علي دعم ومؤازرة الفريق وتوجيه الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين بعد الأداء المتميز في أول مباراتين وضمان التأهل للمربع الذهبي الفريق وتوجيه الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين بعد الأداء المتميز في أول مباراتين وضمان التأهل للمربع الذهبي وأكد الثلاثي ثقتهم الكاملة في الفريق لتحقيق حلم التأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.

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