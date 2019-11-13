نتيجة مباراة السنغال والكونغو فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

تنطلق اليوم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون, ويستضيف منتخب السنغال منتخب الكونغو اليوم الثلاثاء 13-11-2019 فى إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021, والمقرر إقامتها بالعاصمة السنغالية “داكار” على “ملعب ليوبولد سيدار سنغور” فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.
وتضم الموجموعة التاسعة الي جانب منتخب السنغال ومنتخب الكونغو كلاً من منتخب غينيا بيساو ومنتخب إسواتيني.
وكانت آخر مواجهة بين أسود التيرانجا ومنتخب الكونغو فى تصفيات كأس العالم “أفريقيا” 2004-2005 وفازت السنغال فى لقاء الذهاب نهدفين دون رد, وفى لقاء الإياب بالكونغو تعادلا بدون أهداف.
وقد اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الدولى المونديالي جهاد جريشة حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا بالجوله الأولى.
ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، باستثناء المجموعة السادسة التي تتأهل منها الكاميرون حكما لكونها البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.
وسوف تقام مباريات الجولة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته, وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر 2020.
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