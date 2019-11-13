بعد عودة السعودية والإمارات والبحرين.. 26 نوفمبر موعد انطلاق خليجي24

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعديلا طفيفا على موعد بطولة كأس الخليج التي ستستضيفها قطر، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن عودة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين للمشاركة في البطولة.



وأوضح مسؤولو الاتحاد الخليجي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في الدوحة أن البطولة ستنطلق في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بدلا من 24 من الشهر نفسه، وذلك بسبب ارتباط نادي الهلال السعودي بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



وستختتم البطولة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي بعد يومين من الموعد المحدد سابقا للبطولة.



واكتمل عقد المنتخبات المشاركة في بطولة "خليجي 24" بعد إعلان اتحادات السعودية والإمارات والبحرين مشاركة منتخباتها في البطولة.



وكانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن أكدت مشاركتها في هذه النسخة، وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع، على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة.



ومع انضمام المنتخبات الثلاثة، قرر الاتحاد الخليجي إعادة النظر في نظام البطولة عبر اعتماد نظام المجموعتين.

وستجرى غدا الخميس القرعة الجديدة لتوزيع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، وذلك بحضور ممثلي الاتحادات المشاركة.



وينتظر أن تناقش اللجنة المنظمة للبطولة إضافة ملعب آخر لاستضافة مباريات البطولة، إلى جانب ملعب "خليفة الدولي"، وذلك في ظل إقامة مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول بالمجموعتين في التوقيت نفسه، مع تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين.



المصدر: وكالات