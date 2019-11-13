رياضة | الأرقام تُجيب.. هل فشل رونالدو في مراوغة ناجحة خلال 3 سنوات كاملة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام تُجيب.. هل فشل رونالدو في مراوغة ناجحة خلال 3 سنوات كاملة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال أصداء أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوزة تلقي بظلالها على البيانكونيري، وخاصة بعد تصريح فابيو كابيلو المدير الفني السابق لليوفي، بأن رونالدو لم يقم بأي مراوغة ناجحة طوال 3 سنوات.

وحاول ساري، مدرب يوفنتوس، إيجاد الأعذار لنجمه كريستيانو رونالدو، لتبرير التصرف اللا رياضي عند تغييره في مباراة ميلان، واستخدم كلمات رقيقة.

لكن وعلى عكس ساري، لم يتحلَّ فابيو كابيللو، المدرب الأسبق لكل من منتخبي إنجلترا، وروسيا، بنفس الأناقة، وهنأ ساري على التغيير الشجاع، الذي قاد فريق السيدة العجوز، للفوز في المباراة.

وقال كابيلو، إنَّ "ساري كان محقًا في قرار استبدال رونالدو. دخوله مباشرة لغرف الملابس بعد خروجه من أرضية الملعب، وعدم جلوسه على مقعد البدلاء كان مشهدًا سيئًا".

وتابع كابيلو، الذي يعمل الآن محللاً رياضيًا في شبكة "سكاي" التلفزيونية: "رونالدو لم يراوغ منافسًا في آخر 3 سنوات. ليس بلياقة جيدة"، مشيرًا إلى أن رونالدو في حاجة إلى العمل بشكل أكبر للارتقاء بلياقته.

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وإذا كان رونالدو في حاجة للعمل على تطوير لياقته سواء بمفهومها الرياضي، أو "الاجتماعي"، فإن مسألة "عدم مراوغته للخصوم في آخر 3 سنوات" تبقى عبارة بصيغة المبالغة للدلالة، ربما، على تراجع مستوى رونالدو.

وهو ما تظهره إحصائيات قام بها موقع "سبوكس" الرياضي، وضعت من خلالها قائمة لأفضل 25 مراوغًا في أقوى 5 دوريات أوروبية خلال الثلاث سنوات الماضية.

ولم ينجح رونالدو، الذي تمكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة من القيام بـ190 بمراوغة ناجحة، من دخول هذه القائمة.

وتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ703 مراوغات ناجحة، ثم نجم ريال مدريد إدين هازارد بـ633 مراوغة ناجحة، فيما احتل نيما نجم باريس سان جيرمان، المركز الثالث بـ620 مراوغة ناجحة.