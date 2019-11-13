رياضة | أمير مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على توجيه رسالة قوية وهامة لجماهير القلعة البيضاء.

وطالب أمير جماهير الزمالك بالصبر على النجم المغربي محمد أوناجم جناح الفريق، والذي يعد من أبرز صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابع أمير مرتضى في تصريحات صحفية اليوم:" أن الزمالك تعاقد مع أوناجم لخبراته الأفريقية الكبيرة، وأن المدرب الصربي ميتشو يعول عليه كثيرا".

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وأكد أمير مرتضى على أهمية النجم المغربي من الناحية الفنية مشيرا إلى أنه لاعب مهم وطلب من جماهير الزمالك الصبر عليه.

وواصل أمير مرتضى، أن أوناجم لاعب جوكر ويمكنه اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، وتوقع منه مستوى جيد عقب استئناف بطولة الدوري، نظرا لخبراته وامكانياته الفنية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوناجم بداية الموسم الحالى من صفوف الوداد المغربى، ليرافق زميله السابق أشرف بن شرقي في ميت عقبة.