رياضة | تمهيدًا لبيعه.. باريس سان جيرمان يخطط لجعل عدو ميسي خليفة مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لبيعه.. باريس سان جيرمان يخطط لجعل عدو ميسي خليفة مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن نية النجم الفرنسي الدولي الشاب "كيليان مبابي" مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدم تمديد تعاقده مع النادي الباريسي ورغبته في مغادرة حديقة الأمراء خلال الصيف المقبل.

ويلقى مبابي إهتمام كبار أندية أوروبا، لا سيما ناديي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبدرجة أقل نادي يوفنتوس لإيطالي، إذ يعد مبابي إضافة هائلة لأي فريق في العالم.

رغبة مبابي في الرحيل

وتلتقي رغبة مبابي في عدم تجديد عقده مع رغبته في الذهاب لدوري أكثر شهرة وقوة وتنافسية، وبالتالي إمكانية الحصول على دوري أبطال أوروبا والترشح لجوائز الكرة الذهبية وجائزة الأفضل.

بديل مبابي في برشلونة

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وإزاء تلك التقارير والمؤشرات، تسعى إدارة النادي الباريسي لتوفير بديل مبابي، في ظل رغبة النجم الآخر نيمار جونيور في العودة لناديه السابق برشلونة.

وذكرت مجلة "فور فور تو" الرياضية أن نادي باريس سان جيرمان سيضع نجم برشلونة ومنتخب فرنسا "أنطوان جريزمان" على رأس المرشحين لتعويض النجم الشاب.

وضعية صعبة

جريزمان كان هدفاً لباريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي قبل التعاقد مع إيكاردي، لكن إدارة برشلونة سارعت بدفع الشرط الجزائي لأتيتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب، بيد أن "جريزو" يعيش وضعية صعبة داخل الميدان وخارجه، وبخاصة بعد إنتشار الأنباء حول علاقته الغير جيدة بنجم الفريق ليونيل ميسي.

كما تضع إدارة النادي العاصمي نصب أعينها بعض الأسماء الأخرى لتعويض رحيل مبابي الوشيك، لعل أبرزها نجم برشلونة الآخر "عثمان ديمبيلي" ولاعب ريال مدريد الشاب "فينيسيوس جونيور".