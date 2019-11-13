رياضة | الشباب يكتسح طبرجل بسداسية في كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يكتسح طبرجل بسداسية في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الفريق الأول للكرة بنادي الشباب إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق طبرجل، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات دور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح جوانكا أهداف المباراة لصالح الشباب بتمريرة حاسمة استقرت في شباك طبرجل عند الدقيقة 16.

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وسجل لاعب الشباب سيباستياو دي فريتاس الهدف الثاني عند الدقيقة 62

فيما أحرز أحمد شراحيلي الهدف الثالث للشباب، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك طبرجل عند الدقيقة 67، فيما سجل جوانكا الهدف الرابع للشباب والثاني له

وسجل ألفريد اندياي الهدف الخامس، فيما اختتم محمد السهلاي اهداف اللقاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 85، ليعلن الحكم عقب انهاء المباراة فوز الشباب على طبرجل بسداسية نظيفة.