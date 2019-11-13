رياضة | مران الأهلي..انتظام أجاي وحمدي فتحي يحضر التدريبات بـ"عكازين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي..انتظام أجاي وحمدي فتحي يحضر التدريبات بـ"عكازين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء انتظام أجاي في مران الأهلي، عقب وصوله من نيجيريا وانتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر.

وفي سياق متصل حرص حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر على حضور مران الأهلي اليوم الأربعاء.

وتواجد حمدي في مران الأهلي مستندًا على عكازين بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

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وقام زملاء حمدي في الأهلي بالترحيب به وتمنوا له الشفاء والتعافي سريعًا من الإصابة.

وكان حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفربقيا 2021.

وسيسافر لاعب الأهلي إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع لعملية جراحية هناك، حيث يقوم مسئولو الأهلي باستخراج تأشيرة ألمانيا.