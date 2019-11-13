رياضة | عنتر الزمالك مطلوب في وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عنتر الزمالك مطلوب في وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب نادي وادي دجلة في استعارة محمد عنتر لاعب وسط فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وخرج عنتر من حسابات الجهاز الفني للزمالك خلال الفترة الماضية ولم يحصل على فرصته مع الفريق.
لكن الإدارة البيضاء تسعى لإدخاله كمقايضة مقابل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب الوسط وحسم الصفقة بشكل رسمي وسط حاجة الفريق للتدعيم في وسط الملعب بعد إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.
وأثنى اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لدجلة على مستوى عنتر وأبدى تحمسه للتعاقد معه وضمه إلى صفوف الفريق وأصبحت الكرة في ملعب إدارة الناديين.
ولم يشارك عنتر إلا في دقائق معدودة مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري، وتعرض لانتقادات خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الافريقية وشارك في الشوط الأول وقدم مستوى ضعيف.
ويبحث الجهاز الفني للفريق عن خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.
ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.
وعوض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق هذا الأمر بتصعيد بعض اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات والاستفادة منهم والإبقاء على بعضهم بشكل مستمر مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسط رغبة الخواجة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الصاعدين وتحقيق أكبر مكسب منهم على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومنحهم الخبرة مع مرور الوقت بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والاحتكاكات القوية على كافة المستويات.