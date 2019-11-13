رياضة | عنتر الزمالك مطلوب في وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عنتر الزمالك مطلوب في وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي وادي دجلة في استعارة محمد عنتر لاعب وسط فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج عنتر من حسابات الجهاز الفني للزمالك خلال الفترة الماضية ولم يحصل على فرصته مع الفريق.

لكن الإدارة البيضاء تسعى لإدخاله كمقايضة مقابل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب الوسط وحسم الصفقة بشكل رسمي وسط حاجة الفريق للتدعيم في وسط الملعب بعد إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.

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وأثنى اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لدجلة على مستوى عنتر وأبدى تحمسه للتعاقد معه وضمه إلى صفوف الفريق وأصبحت الكرة في ملعب إدارة الناديين.

ولم يشارك عنتر إلا في دقائق معدودة مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري، وتعرض لانتقادات خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الافريقية وشارك في الشوط الأول وقدم مستوى ضعيف.

ويبحث الجهاز الفني للفريق عن خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.