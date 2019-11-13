رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2019 في تصفيات أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2019 في تصفيات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 13 - 11 - 2019، ويأتي أبرزها السنغال ضد الكاميرون في تصفيات أمم أفريقيا، وطبرجل ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الأولى"

حيث بدأت الجولة بثلاثة مباريات وهي أفريقيا الوسطى ضد بوروندي، ومالاوي ضد جنوب السودان، وناميبيا وتشاد.

غينيا بيساو ضد إيسواتيني، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

الكاميرون ضد كاب دي فيردي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

نيجيريا ضد بنين، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3 بتعليق نوفل باشي.

سيراليون ضد ليسوتو، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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بوركينا فاسو ضد أوغندا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

السودان ضد ساو تومي وبرينسيبي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1 بتعليق سوار الذهب.

السنغال ضد الكونغو، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2 بتعليق جواد بدة.

أنجولا ضد جامبيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

طبرجل ضد الشباب، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والواحدة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثانية عشر والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق سليمان الشريف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 2.