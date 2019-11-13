رياضة | مدافع مصر لـ "الخليج 365 الرياضي": كلنا في المنتخب على قلب رجل واحد وأشكر الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع مصر لـ "الخليج 365 الرياضي": كلنا في المنتخب على قلب رجل واحد وأشكر الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمود الجزار مدافع منتخب مصر الأولمبي ونادى الجونة بالروح التى ظهر عليها لاعبي المنتخب أمام منتخب غانا المباراة الماضية والتى كانت كفيلة بصعود الفراعنة للدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020.

وقال الجزار في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"مباراة كانت صعبة جدا أمام منتخب غانا ولكن إحنا كنا بنموت نفسنا في الملعب ولاعيبة رجالة وكبار وإسطعنا أن نسعد الجماهير التى كانت تساندنا بكل قوة طوال اللقاء حتى عندما تأخرنا في النتيجة مرتين كنا واثفين في العودة خلال اللقاء، لأننا كنا أفضل وكنا نهاجم بقوة ".

وأضاف :" كلنا في منتخب مصر علي قلب رجل واحد لا نفكر من أساسي أو من إحتياطى لأن جميعنا هنا لدينا هدف واحد وهو الوصول للأولمبياد والفوز بالبطولة علي ملعبنا ".

وتابع :" نشكر الجماهير وبطلب منهم أنهم يساندونا باقي المباريات ويأتوا للملعب لأن هم الدافع الذى يساعدنا بقوة للفوز خلال المباريات ".

وحقق المنتخب المصري فوز علي منتخب غانا خلال اللقاء الذى جمع بينهما أول امس علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة الإفريقية، بنتيجة 3_2 ، وتقدم المنتخب الغانى فى بداية اللقاء عن طريق يبواه ثم تعادل مصطفي محمد لمصر ومع بداية الشوط الثانى سجل أوبينج هدف التقدم لغانا قبل أن تحرز مصر هدفين في الدقائق 82 و88 من زمن المباراة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

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ترتيب المجموعة الأولى بعد صعود مصر للدور نصف نهائي:-

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط