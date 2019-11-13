رياضة | فوز السبنلاوبن والعبور في تمهيدى كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز السبنلاوبن والعبور في تمهيدى كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق السبنلاوين لكرة القدم التغلب على فريق ميت الخولي برباعية مقابل هدفين في إطار مباريات الدور التمهيدي الخامس لبطولة كأس مصر وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى السبنلاوبن.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. تقدم سعد جمال من ضربة جزاء وتعادل عبد الله المصري من ضربة جزاء أيضا.

وفي الشوط الثاني أضاف سعد جمال ثلاثة أهداف أحدهم من ضربة جزاء أيضا

وسجل هدف ميت الخولي الثاني من متابعة رأسية.

وتمكن فريق العبور من الفوز خارج ملعبةعلى فريق الشرقية للدخان بضربات الجزاء الترجيح3/4 بعد التعادل الفريقين بهدف لكل منهما انتهى الشوط الأول بهدف لفريق الدخان تقدم أحمد أنيس بهدف لفريق الدخان في الدقيقة 30 من الشوط الأول وتعادل فريق العبور في الشوط الثاني ٠

وتقام يوم الخميس 4 مباريات على النحو التالي :

- فريق الإعلاميين مع فريق طهطا على ملعب الإعلاميين.

- الواسطى مع تليفونات بني سويف على ملعب مركز شباب الواسطى.

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- بني سويف مع المنيا على استاد بنى سويف.

- البنك الأهلي مع فريق المعادي على ملعب البنك الأهلي.

وتقام الجمعة 3 مباريات :

1- الترسانة مع فريق المريخ على ملعب نادى الترسانة

2- الفيوم مع فريق بتروجت على ملعب الاسيوطي سبورت

3- القناة مع فريق بور فؤاد على استاد القناة القديم.

وتختم مباريات الدور التمهيدي الخامس يوم السبت بـ 6 مباريات:

- دكرنس مع فريق نهضة العامرية على ملعب دكرنس

- الزرقا مع فريق النصر على ملعب رأس البر

- بلدية المحلة مع فريق عرب الرمل على ملعب البلدية

- المنصورة مع فريق اتحاد نبروة على استاد المنصورة

- كفر الشيخ مع فريق فاركو على استاد كفر الشيخ

- الحمام مع فريق غزل شبين على ملعب مركز شباب الحمام.

