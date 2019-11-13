رياضة | الزمالك يحصن "زيزو" من وكلاء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصن "زيزو" من وكلاء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونال اللاعب إشادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بعد مباراة ليبيريا الودية الأخيرة.
وفاز المنتخب الوطني على ليبيريا بهدف نظيف سجله حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي.
وتسعى الإدارة لإبعاد اللاعب بشكل كامل عن وكلاء اللاعبين وشركات التسويق بسبب محاولات البعض بجلب عروض خارجية له وهو ما أثار غضب المجلس الذي يتخوف من تأثير ذلك على تركيزه مع الفريق وتشتيت ذهنه وما ينتج عنه من آثار سلبية خاصة وأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق يعتمد عليه بشكل أساسي ويعتبر من العناصر الهامة بين صفوف الفريق.
وقدم زيزو مستوى مميز مع المنتخب الأوليمبي في ودية ليبيريا الماضية التي كانت بمثابة الظهور الأول للاعب مع الفراعنة.
ويعتمد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على زيزو بشكل أساسي ويعتبره من أهم اللاعبين في الوقت الحالي.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن مؤجلات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة وعقب خوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.
ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.
ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 12 من الشهر الجاري الموعد النهائي للإعلان عن باقي لقاءات البطولة بداية من الجولة اسلابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل والرؤية الكاملة للمباريات المختلفة للأندية المصرية في افريقيا.
في الوقت الذي سيتريث مسئولو الجبلاية في الإعلان عن كل تفاصيل المرحلة الأخيرة من جدول البطولة بكل تفاصيل بالإضافة إلى مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.