رياضة | الزمالك يحصن "زيزو" من وكلاء اللاعبين

قرر مسئولو نادي الزمالك إبعاد أحمد زيزو لاعب الفريق عن وكلاء اللاعبين وشركات التسويق بشكل كامل خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مؤخرًا.

ونال اللاعب إشادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بعد مباراة ليبيريا الودية الأخيرة.



وفاز المنتخب الوطني على ليبيريا بهدف نظيف سجله حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي.

وتسعى الإدارة لإبعاد اللاعب بشكل كامل عن وكلاء اللاعبين وشركات التسويق بسبب محاولات البعض بجلب عروض خارجية له وهو ما أثار غضب المجلس الذي يتخوف من تأثير ذلك على تركيزه مع الفريق وتشتيت ذهنه وما ينتج عنه من آثار سلبية خاصة وأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق يعتمد عليه بشكل أساسي ويعتبر من العناصر الهامة بين صفوف الفريق.

وقدم زيزو مستوى مميز مع المنتخب الأوليمبي في ودية ليبيريا الماضية التي كانت بمثابة الظهور الأول للاعب مع الفراعنة.

ويعتمد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على زيزو بشكل أساسي ويعتبره من أهم اللاعبين في الوقت الحالي.

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