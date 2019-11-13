رياضة | أسطورة الريدز.. زوجة كلوب غيرت مساره من مانشستر إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة الريدز.. زوجة كلوب غيرت مساره من مانشستر إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح لاعب نادي ليفربول الأنجليزي المعتزل "فيل طومسون" أن زوجة المدرب الألماني "يورجن كلوب" هي من قامت بتغيير مساره التدريبي من نادي مانشستر يونايتد لغريمه الأزلي ليفربول.

وكان كلوب على وشك الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفاً للإسكتلندي ديفيد مويس.

رفض كلوب لعرض مانشستر

وصرح طومسون لقناة TV الدانماركية: " كلوب رفض عرض مانشستر يونايتد بناء على رغبة زوجته، لقد تناقشت معه في وقت سابق بخصوص هذا الأمر".

كلوب خلق لتدريب ليفربول

وأضاف: "تقابلت مع كلوب في شبكة سكاي، قمت بسؤاله عما إذا كان هو وليفربول قد خلقا لبعضهما أم لا، ثم أضاف كلوب أنه كان على وشك تدريب مانشستر يونايتد، لكن زوجته أخبرته أنها خطوة غير صحيحة".

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وتابع: " عندما وصله عرض من ليفربول بعد ذلك وافق على الفور، زوجته قالت أن تلك هي الخطوة الوحيدة، كلوب خلق لتدريب ليفربول".

وحقق كلوب مع ليفربول لقباً وحيداً لبطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي 2019 ، وخسر الدوري الأنجليزي في الرمق الأخير أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

ترتيب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي

ويحقق الريدز الآن إنطلاقة قوية بتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 12 جولة برصيد 34 نقطة بفارق ثمان نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي وتسع نقاط عن مانشستر سيتي.

مباراة ليفربول القادمة

ويحل ليفربول ضيفاً في على كريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب سيلهريست بارك وذلك عقب إنتهاء التوقف الدولي.