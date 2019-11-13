هل حصل جيرارد بيكيه على عمولة عن دوره كـ«سمسار» في صفقة السوبر؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعم النجم الإسياني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بمساعدته على نقل مباراة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية والذي سيقام في الفترة ما بين 8 و12 يناير المقبل.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن لاعب برشلونة له علاقات جيدة جداً بمسئولين في الشرق الأوسط، وساهم في نقل البطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية، بعدما كانت تسعى دولة قطر لاستضافتها.

الاتحاد الإسباني أقر بأن بيكيه لعب دور الوسيط بسبب علاقته بمسئولين سعوديين، لكن الاتحاد نفى دفع أي عمولة للاعب “البرسا” تجنبا للشبهات وتعارض المصالح وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

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تقارير إعلامية تكهنت بأن بيكيه حصل على عمولة من الجانب السعودي عبر شركته “كوزموس” تقدر بـ 4 ملايين يورو، وهي نسبة 10% من العقد الإجمالي، والذي يبلغ 40 مليون يورو مقابل تنظيم 3 نسخ متتالية للسوبر الإسباني.

بطولة السوبر ستقام لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، ويتواجه الفائزان في النهائي في جدة يوم 12 يناير المقبل.

يذكر أن الاتحاد الإسباني أعلن عن خوض الثلاث نسخ المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني في ثوبها الجديد بالسعودية، وسيشارك في كأس السوبر، برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، وفالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد ثاني وثالث “الليجا” على الترتيب.