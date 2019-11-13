رحيم ستيرلينج يتشاجر على مائدة الطعام

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دحل النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشاجرة مع زميله في منتخب إنجلترا جو جوميز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الشد والجذب الذي وقع بينهما خلال مباراة الفريقين مؤخرا.
شبكة “سكاي سبورتس” الرياضية، ذكرت أن ستيرلينج أثناء دخوله المطعم في معسكر منتخب إنجلترا، شاهد مجموعة من اللاعبين يضحكون ومن بينهم جوميز، فذهب مباشرة إلى جوميز وقال له: تعتقد أنك رجل كبير الآن؟.. إلا أن كلماته قوبلت بمزيد من الضحك، واعتقد اللاعبون أن الأمر مجرد مزاح بين الاثنين.
”سكاي سبورتس” قالت: إن ستيرلينج سار نحو جوميز وحاول جذبه من رقبته، ورد مدافع ليفربول على الأمر بشكل غاضب، قبل أن يتدخل نجوم المنتخب للفصل بين اللاعبين.
جوميز ظهر في التدريبات وهو يعاني من كدمة على الوجه، يبدو أنه أصيب بها خلال الشجار مع لاعب مانشستر سيتي.
اللاعبان غادرا المطعم وتدخل جوردان هندرسون، قائد ليفربول، للتوسط في الأزمة، حيث التقى جوميز وستيرلينج في الحديقة، واعتذر الأخير عن تصرفه، واتفقا على تجاوز الأمر.
جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قرر استبعاد رحيم ستيرلينج من تشكيلة “الأسود الثلاثة” في مواجهة منتخب مونتينيجرو “الجبل الأسود”، يوم الخميس المقبل، ضمن تصفيات يورو 2020.
يذكر أنه نشب شجار بين جوميز وستيرلينج خلال مباراة فريقيهما ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (3-1)، يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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