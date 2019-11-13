شكرا لقرائتكم خبر عن الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان يقترب من الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 كافاني Advertisements قدم المهاجم الاورجوياني "إيدسون كافاني" مواسم رائعة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، منذ قدومه من نابولي ، واصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي .

واصبح كافاني مهدد بالرحيل ، حيث يربطه عقد مع فريق باريس سان جيرمان حتي نهايةً الموسم والنادي اصلح يعول اكثر علي الارجوتيني ماوري ايكاردي القادم من صفوف انتر ميلان علي سبيل الاعارة مع احقية الشراء . وذكر موقع "كالتشو ميركاتو" ان اتلتيكو مدريد الاسباني يهتمون بالفوز بخدمات اللاعب في نهاية الموسم الجاري بعد نهاية عقده مع النادي ، ويهتم المدرب الارجنتيني للفريق ديجو سميوني بالتعاقد مع مهاجم من الطراز الاول بعد اخفاق موراتا مع الفريق .

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